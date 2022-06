Una casalinga inglese lancia il servizio: “Noleggia il mio abile marito”

Una donna inglese di nome Laura Young si è inventata un bel modo di portare a casa qualche soldo in più: affittare il marito bravo nella manutenzione casalinga a chi ha bisogno di piccoli lavoretti di ristrutturazione o manutenzione. Ha aperto un sito web e lo ha chiamato “Rent my handy husband”, "Affitta il mio abile marito", pubblicizzandolo sui social network e sulla famosa app di buon vicinato Nextdoor, è riuscita a spargere la voce e crearsi un buon giro di clienti. Sono state infatti molte le richieste di lavoro ricevute per le prestazioni di James, 41 anni. L’uomo è molto bravo a montare mobili, costruire scaffali, nella cura del giardino, nel mettere piastrelle, nella pittura, e in tutte le piccole necessità casalinghe. “È bravo in tutto ciò che riguarda la casa e il giardino – racconta la moglie – quindi ho pensato perché non mettere quelle abilità a disposizione di altre donne disposte ad assumerlo?". La donna ha seguito in prima persona l’agenda lavorativa del marito, anche perchè “alcune persone si sono fatte un'idea sbagliata e hanno pensato che stessi ‘noleggiando’ James per qualcos'altro. Anche con la crisi del costo della vita, non ho intenzione di farlo!”, ha ribadito Laura. James aveva smesso di lavorare come turnista notturno in un magazzino due anni fa per aiutare la moglie con i figli, due dei quali autistici. Ora può gestire al meglio la sua agenda con piccoli lavoretti e guadagnare un po’ di soldi necessari per sostenere l’economia familiare.