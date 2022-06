Vuoi il biglietto dell’autobus gratis? Fai 20 squat in 2 minuti

La sedentarietà è un problema di tutti i Paesi occidentali che vivono le loro vite immersi nella tecnologia, lasciando poco spazio all’attività fisica. Per questo motivo l'amministrazione di Cluj-Napoca, una cittadina nella Romania occidentale, ha pensato ad una curiosa iniziativa: un biglietto dell’autobus gratis per chi riesce a fare venti squat, da eseguire in due minuti. L’iniziativa è nata durante la Settimana Europea dello Sport, progetto che promuove uno stile di vita sano ed equilibrato anche attraverso lo sport. All’evento hanno partecipato 100.000 persone nel 2021, e la tennista Simona Halep era tra gli ospiti.

Alla stazione degli autobus di Cluj-Napoca, l’amministrazione ha installato una cabina dotata di videocamera che verifichi gli 20 squat per avere il biglietto dell'autobus gratuito. Il ticket gratuito viene chiamato "biglietto sanitario", per ricordare a tutti che fa proprio bene alla salute. L’iniziativa sta avendo molto successo, in poche settimane sono stati 1500 i biglietti gratis distribuiti a fronte migliaia di squat. La cittadina rumena è un importante centro universitario con molte attrazioni storiche e culturali risalenti al territorio sassone e ungherese. Con questa iniziativa è ora anche una città attenta alla salute e al benessere. L’iniziativa degli squat è da prendere ad esempio per viaggiare gratis e tenerci tutti più in forma!