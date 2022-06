Paola Turci e Francesca Pascale si sposano questo fine settimana

Paola Turci e Francesca Pascale convoleranno a nozze sabato 2 luglio in Toscana, come ha rivelato il Corriere della Sera. L’unione sarà celebrata nel Comune di Montalcino e seguita da una cena al castello di Velona. La cerimonia sarà presumibilmente intima e con pochi invitati. Le due protagoniste di questa storia d’amore sono piuttosto riservate e la loro storia è rimasta a lungo segreta. Solo ad agosto 2020 il settimanale Oggi riuscì a pubblicare una foto del loro bacio rubato su uno yacht, ma loro non hanno mai né confermato ufficialmente, né postato mai nulla sui loro social network che mostrasse la loro unione. Riguardo ai troppi rumors sulla loro relazione, la cantante aveva dichiarato in un’intervista: “I pettegolezzi li detesto e, in questi mesi, ho vissuto male quello che mi sembra una sorta di accanimento. Ma non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo”, disse Turci. La cantante si limita a far parlare i fatti e suggellare il suo amore ufficialmente, nonostante la differenza di età sia importante: 57 anni per la cantante contro i 36 di Francesca Pascale, ma d'altronde l'ex di Silvio Berlusconi è bene abituata ad avere partner più in là con gli anni di lei!