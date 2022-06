Che cos’è il trend del Corsivo e chi è Elisa Esposito

Tutti parlano di Corsivo in questi giorni, ma non tutti parlano Corsivo (perfortuna). Ma di cosa si tratta? Intanto è il trend del momento che spopola su TikTok, a lanciare la moda è stata Elisa Esposito, secondo alcune correnti di pensiero, ma c’è chi dice che altre influencer prima di lei avessero inventato l’uso del Corsivo. Questo Corsivo, la cui corretta grafia sarebbe Cörsivœ, è di fatto una sorta di parodia di un certo tipo di italiano, parlato con le vocali allungate e a volte storpiate che producono dei suoni acuti, innaturali e molto divertenti. Il primo video virale di Elisa Esposito è stato pubblicato solo a inizio giugno, si trattava di una clip che per l'appunto si chiamava: “Prima lezione di cörsivœ” e che oggi ha ben 2 milioni di visualizzazioni. La ragazza sta cavalcando l’onda ora che l’attenzione è puntata su di lei e oltre a essere presente su TikTok, c’è anche su Instagram e su OnlyFans con contenuti espliciti.

Secondo molti, sarebbe Chaimaa Cherbal la vera inventrice del Corsivo, ma c’è chi sostiene che risalga a un’altra creator ancora, una certa @chiaramarita. Quello che è certo è che Esposito ha saputo sfruttare la moda e creare un personaggio ben riuscito come la prof snob che l’ha resa famosa, ma è lei stessa a ricordare a tutti che si tratta solo di un personaggio: “Io parlo così solo su TikTok e sui social, per scherzare. In giro per strada, quando mi salutate, non è che rispondo in corsivo, ma uso una voce normale”, ha spiegato, mentre in Italia il Corsivo è sulla bocca di tutti e ovviamente le parodie delle parodie, si sprecano!