Il Palio di Siena si rinnova grazie all’Intelligenza artificiale

Il Palio di Siena rappresenta la storia della città toscana, ma quest’anno la storia incontra il futuro con un’iniziativa super tecnologica: per dare nuova vita all’antica manifestazione, quest'anno ci sarà l’avatar del noto cronista del Palio, Franco Masoni, che grazie all'intelligenza artificiale sarà in grado di rispondere a domande e curiosità sull’evento. Il gemello virtuale del commentatore sarà uguale nelle fattezze, ma anche nella voce, grazie alla tecnologia di voice cloning. L’avatar è anche in grado di intuire l'umore dell’interlocutore se questo gli si dà accesso alla fotocamera del device con la quale si consulta; in altre parole se decidete di parlare all’avatar Masoni dal vostro smartphone e gli date l'ok, lui saprà, guardandovi in faccia di che umore siete e interagirà di conseguenza!

Oltre che disponibile in collegamento web da browser, l’avatar sarà presente anche in un totem situato presso la Loggia di Piazza Indipendenza. Dietro la creazione dell’avatar hi–tech c’è lo zampino di QuestIT, impresa made in Italy specializzata nello sviluppo di tecnologie proprietarie d’intelligenza artificiale. In merito alla collaborazione con il Palio, il CEO dell’azienda, Ernesto di Iorio ha dichiarato: “Siamo veramente contenti di poter contribuire alla perfetta riuscita di un evento così importante per il nostro territorio. Il Palio di Siena è una manifestazione storica che, in occasione dell’edizione 2022, sarà arricchita da una vera e propria sterzata di innovazione e tecnologia grazie all’avatar di una voce altrettanto storica come quella di Franco Masoni. Siamo convinti che il futuro, anche quello degli eventi, sarà sempre più influenzato dalla presenza dell’intelligenza artificiale e non vediamo l’ora di scendere nuovamente in campo per dimostrare il nostro valore”.