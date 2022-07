Temptation Island questa estate non ci sarà: ecco perché

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset è arrivata una cattiva notizia per tutti gli appassionati del reality Temptation Island: questa estate il programma delle tentazioni e dei tradimenti non andrà in onda. Piersilvio Berlusconi ha spiegato che l'assenza di Temptation Island nella programmazione estiva è dovuta alla ricerca di nuovi programmi e nuove strategie, ma senza escludere un ritorno del programma in futuro. I rumors sostenevano che ci fosse un problema di diritti con Banijay che detiene i diritti internazionali del programma, ma l’amministratore delegato ha dichiarato: “Nessun nodo, vogliamo sperimentare altro e ci stiamo prendendo un tempo per farlo. Temptation resta negli interessi dell'azienda e non è escluso che in futuro possa comparire nuovamente nei nostri palinsesti. Tra l'altro, semmai fosse, parliamo di un periodo di messa in onda successivo alla prossima primavera, quindi il non esserci nei palinsesti che stiamo presentando per il 2023 non è indicativo, visto che si fermano più o meno ai programmi di giugno. Insomma, è davvero tutto da vedere”. Non tutto è perduto quindi, ma nel frattempo rimane un vuoto nei fan e nello stesso conduttore storico del programma, Filippo Bisciglia, che ha commentato in un video la cancellazione di Temptation, cercando di “consolare” i seguaci dell’isola delle tentazioni.