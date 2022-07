A 2 anni entra nel club delle persone più intelligenti al mondo

Il Mensa è un'associazione internazionale di cui possono fare parte solo le persone che abbiano raggiunto o superato il 98° percentile della popolazione mondiale del QI. Un club esclusivo per cervelloni, insomma. Da oggi tra i membri c’è anche una bimba di 2 anni. La bambina prodigio è del Kentucky e si chiama Isla McNabb. Il primo ad accorgersi della sua intelligenza sopra la media è stato uno psichiatra che ha consigliato ai genitori di sottoporla al test del QI. Risultato: considerando la fascia d'età della piccola, il risultato è stato 99/o percentile. Una vera forza della natura (in miniatura). Il padre Jason ha dichiarato che la bambina, dopo essersi interessata prematuramente all'alfabeto, ha iniziato a scandire prima le lettere e poi le parole, imparando a leggere molto presto per la sua età. Così, l'associazione Mensa ha deciso di proporle di fare parte del gruppo ristretto di appartenenti, divenendo così anche la più giovane tra i privilegiati membri. Il Mensa è riservata alle persone che rientrano nel 2% della popolazione con il più alto quoziente intellettivo e ha lo scopo di "scoprire e incoraggiare l'intelligenza umana a beneficio dell'umanità; incoraggiare la ricerca sulla natura, le caratteristiche e gli usi dell'intelligenza; incoraggiare i contatti sociali fra i soci per mezzo di conferenze, discussioni, pubblicazioni, gruppi di studio, convegni o altri mezzi utili a tali fini".