Davide Silvestri ha sposato Alessia Costantino con la benedizione di Giucas Casella

L’ex concorrente del Gfvip, Davide Silvestri, il 3 luglio è convolato a nozze con Alessia Costantino in un matrimonio in perfetto stile country. Il ricevimento si è svolto in una dimora di campagna a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza. I due sposi sono arrivati sul posto a bordo di un trattore. Il testimone dello sposo era Kekko Silvestri, cantante dei Modà, nonché suo cugino.

I due sposi sono innamoratissimi e vogliono godersi a pieno il momento, per i figli c’è tempo, come ha specificato Silvestri: "Essere padre? Alessia è una donna troppo bella e importante per me, vorrei che il nostro amore venga prima vissuto a pieno perché un figlio toglie spazio all'amore. Facciamo un passo alla volta - ha detto - Anche se sogniamo una femminuccia, ma non abbiamo pensato ad un nome. Se invece sarà maschio lo chiameremo Falco senza dubbio".

Alla festa erano presenti molti ex gieffini: Katia Ricciarelli, Barù Gaetani (che si è occupato poi della griglia!), Jessica Selassie e Giucas Casella, grande amico di Silvestri; il mago è stato mattatore della cerimonia e ha intrattenuto il pubblico con i suoi giochi di magia. Lasciati volutamente a casa Alex Belli e Soleil Sorge con cui in effetti non scorreva buon sangue.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giucas Casella (@giucas_casella)