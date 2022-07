A Singapore nasce la birra fatta con acque di scarico

A Singapore è attivo un programma governativo denominato NEWater, il cui obiettivo è quello di trattare le acque di scarico per minimizzare gli sprechi. In quest’ottica l’azienda NEWBrew ha creato e messo sul mercato una bevanda fatta con acque di scarico purificate, una birra.

Il progetto governativo prevede che l'acqua in arrivo dai gabinetti sia sottoposta a una microfiltrazione per eliminare particelle microscopiche e virus. In particolare, con i raggi ultravioletti, si eliminano i batteri presenti nelle acque reflue. Dopo una fase di osmosi inversa e di disinfezione l'acqua torna, in sostanza, pura e sfruttabile per vari usi, tra i quali, farci la birra!

La birra NEWBrew contiene malti d'orzo tedeschi, luppoli americani, lievito norvegese e acque reflue dei cittadini di Singapore purificate, ma chi l’ha assaggiata non ha notato niente di strano, anzi, i primi degustatori dicono che abbia un gusto simile al miele: “Seriamente non potrei dire che sia fatta con acqua di scarico" ha raccontato alla BBC Chew Wei Lian, uno dei primi a testare la nuova lattina. Ad oggi la birra in commercio è la Tropical Blonde Ale, birra bionda a fermentazione alta con una gradazione di 5%.

A Singapore il problema dell’acqua potabile è molto legato alle precipitazioni, sempre più scarse, quindi progetti di riciclo, anche creativo, come questo, sono di fondamentale importanza. "Il nostro obiettivo è sensibilizzare i residenti sull'importanza dell'uso e del riciclo sostenibile dell'acqua" ricordano i promotori del progetto.