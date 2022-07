Cristina Chiabotto annuncia la nascita di Sofia

Cristina Chiabotto ha annunciato l’arrivo della seconda figlia Sofia, venuta al mondo il 29 giugno 2022, circa 14 mesi dopo la nascita della sorellina Luce, che il 7 maggio ha compiuto il suo primo anno di vita. La Chiabotto ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto in cui la piccola si trova nella sua culla tutta rosa e il visino è volutamente coperto dalla lettera “S” di Sofia in caratteri dorati alla base della foto.

Il nome è rimasto celato fino alla fine, anche se il marito Marco Roscio, ne aveva svelato l’iniziale in un post: “Here we are again!! 95% Loading…Waiting for S”, aveva scritto l’imprenditore piemontese annunciando il lieto evento ormai prossimo.

La coppia ha sempre tenuto un grosso riserbo intorno a questa gravidanza, l’annuncio era arrivato solo a Pasqua, sempre via social e a parlare era stata proprio la presentatrice: “Torno da voi, dopo due giorni bellissimi in famiglia, con la sorpresa più bella che potessi desiderare, la vita. Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in 4 + la nostra Paper. Non potremmo essere più fortunati e felici per questa dolce attesa e così guardo il cielo grata per tutte le meraviglie della mia vita”.

L’ex Miss Italia ha deciso di concentrare le due gravidanze in così poco tempo, forse per potersi dedicare poi al lavoro, una volta che le piccoline saranno cresciute, d'altronde ha sempre detto di amare molto il suo lavoro e di non volerci rinunciare.