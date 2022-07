Si sposa in ospedale in punto di morte ma poi il trapianto gli salva la vita

L'ultimo desiderio di un uomo di 47 anni colpito da infarto era sposare la sua donna amata. La cerimonia si è conclusa con una grande sorpresa: mentre era intubato, è arrivato un cuore compatibile per il trapianto. E poche ore dopo l’uomo aveva un cuore nuovo! L'uomo era stato ricoverato a giugno in un ospedale della provincia di Cuneo a causa di un grave infarto. Dopo le prime cure immediate era stato trasferito d'urgenza alle Molinette della Città della Salute di Torino nel reparto di terapia intensiva post-Cardiochirurgica. Le sue condizioni però non sono migliorate e il paziente è stato iscritto in lista trapianti. Nel frattempo però l’uomo, da poco diventato papà a 42 anni, ha voluto suggellare il suo amore sposandosi, temendo che non sarebbe mai uscito dall'ospedale. La cerimonia è stata celebrata dall’ufficiale di stato civile del Comune di Torino con pochi addobbi: palloncini e cuori rossi illuminati con gli strumenti dell’ospedale. Nessun fiore, ma le fotografie della figlioletta di due mesi a ornare la camera d’ospedale. La sposa aveva in mano un bouquet unico nel suo genere, fatto con i tappi colorati delle provette per il prelievo del sangue.

Niente luna di miele per i neosposi, ma una sorpresa dal valore immenso: la segnalazione da parte del Centro nazionale trapianti di un donatore compatibile, a Napoli. Il cuore è arrivato a Torino dopo 12 ore dal matrimonio e il trapianto è andato a buon fine. Ora il paziente potrà godersi la sua famiglia con un cuore funzionante!