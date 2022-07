Mercedesz Henger dopo l’Isola dei Famosi fa pace con la mamma: “La vittoria più grande”

Da due anni mamma Eva Henger e la figlia Mercedesz non si rivolgevano praticamente la parola, ora finalmente dopo l’esperienza della giovane all’Isola dei Famosi, le due si sono riappacificate, mettendo una pietra sopra ai passati dissidi. Mercedesz ha raccontato del lieto fine alla rivista Nuovo TV, arrivato dopo le scuse di Eva alla figlia durante la puntata finale dell’Isola: “Per quello che ci ha separate negli ultimi due anni - ha detto -. Io avevo veramente bisogno di sentire quelle parole e sono contenta che sia andata così". Non si conosce quindi il motivo del litigio, ma si sa che ora va tutto bene.

"Lasciamo da parte le persone che si intromettono nel rapporto tra madre e figlia - ha sottolineato Mercedesz -. L'importante è quello che ci eravamo dette noi, le cose che ci avevano ferito reciprocamente". Ma ora tutto è passato. Per Eva sarà fondamentale ora avere la figlia accanto. La showgirl è reduce da un bruttissimo incidente stradale avvenuto due mesi fa che le ha causato non pochi problemi. Ora Eva è ancora in carrozzina mentre fa riabilitazione e ne approfitta per godersi un po’ di riposo a Sharm El Sheik, con accanto le sue figlie.

