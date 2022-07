La Sala della Tempesta alla SPA: “è inquietante”

Quando una persona decide di concedersi una giornata alle Terme è perché ha bisogno di staccare la spina, rilassarsi, rimanere a mollo per ore, rischiando di addormentarsi in vasca. Eppure una famosa catena di bagni termali sta facendo parlare di sé per la sua innovativa Sala Tempesta: una vasca in cui va in scena un vero e proprio temporale con tanto di lampi, tuoni e pioggia a catinelle, il tutto con lo sfondo nero del cielo livido e minaccioso.

Il video che riprende l’atmosfera della stanza da finimondo sta facendo il giro del web e gli utenti si dividono tra chi è sconcertato e chi in fondo apprezza. La ragazza che ha postato il video è nel team di chi reputa la sala piacevole: "Uno dei migliori posti in cui sia stata", scrive, ma qualcuno non è assolutamente d’accordo e replica: “Vado alle terme per rilassarmi, non per avere attacchi di panico”. E chi divertito si permette di dire: “Ok, molto bello. ma basta andare in Florida per vivere la stessa esperienza realmente tutti i giorni”.



Sicuramente la Sala della Tempesta è originale e c’è anche chi sostiene che la pioggia sia rilassante, soprattutto se la si guarda da dentro casa e abbracciati alla persona amata.

Se volete invece provare la pioggia addosso con sottofondo di fulmini e saette, dovete andare a QC Terme Milano e godervi la tempesta!