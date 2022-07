Riceve 330 volte lo stipendio che gli spetta e scappa con il bottino

In Cile la Cial Alimentos, una delle maggiori produttrici di carne e salumi del Paese, ha commesso un errore decisamente grave: lo scorso 30 maggio ha corrisposto a un suo dipendente uno stipendio di 165.398.851 pesos (quasi 170 mila euro), invece dei consueti circa 500 euro. La cifra macroscopica sarebbe costata al lavoratore 27 anni di lavoro, arrivati in un solo bonifico. Probabilmente i soldi gli hanno dato alla testa e si è ben guardato dal restituirli.

In realtà, appena ricevuto l’accredito l’uomo ha contattato le risorse umane e i suoi superiori per segnalare l'anomalia, promettendo di restituire tutto il giorno seguente, ma poi l’istinto deve aver prevalso sulla ragione e l’uomo è sparito nel nulla, salvo far recapitare una lettera di dimissioni firmata dall’avvocato. Ha smesso di rispondere ai messaggi Whatsapp, al telefono ed è scomparso. L'ex dipendente è stato denunciato per appropriazione indebita e si è dato alla macchia da oltre un mese; la sua situazione diventa sempre più grave, ma la battaglia legale sarà comunque lunga e complessa. Chissà se ha già dilapidato tutti i soldi che ha “vinto” con il colpo di fortuna che gli è capitato.