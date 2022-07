Gran Bretagna: arriva la pillola antisbornia e addio hangover

La Gran Bretagna ha anticipato tutti con un’invenzione rivoluzionaria, almeno per coloro a cui piace alzare un po’ il gomito: la pillola che previene la sbornia. Addio mal di testa lancinanti e mal di vivere, ora in UK si potrà bere come le spugne e svegliarsi in splendida forma il giorno dopo. Il farmaco è il Myrkl e deve essere assunto prima di bere, e una volta preso ha effetto per 12 ore. La pillola contiene batteri Bacillus Coagulans e Bacillus Subtilis e l'aminoacido L-cisteina, che scompongono l'alcool in acqua e anidride carbonica prima che raggiunga il fegato. Di solito il compito di “smaltire” l’alcol spetterebbe proprio al fegato che per farlo produce l'acido acetico, considerato responsabile del disagio fisico del giorno dopo. Se l’alcol viene scomposto prima di arrivare la fegato, però, si risolve il problema alla radice. Nel dubbio le pillole contengono anche vitamina B12, che aiuta chi le assume a sentirsi più freschi. Dai test effettuati è risultato che coloro che avevano assunto la pillola e bevuto 2 bicchieri di vino avevano poi il 70% in meno di alcol nel sangue un’ora dopo l’assunzione, se confrontati con chi non aveva preso la pillola.

Sembra tutto bellissimo, ma c’è una controindicazione, se così vogliamo chiamarla: la pillola rende difficile ubriacarsi! Se vorrete ottenere gli effetti psicotropi classici della sbronza, dovrete bere molto di più con questa pillola!

ll farmaco nasce per aiutare a integrare l’alcol (in quantità moderate) nella quotidianità, quindi anche in quei giorni feriali in cui bisogna alzarsi per andare a lavoro e sarebbe bello non sentirsi zombie. Il direttore della ditta produttrice, Magnusson, ha dichiarato: “Il consumo moderato di alcolici è una parte enorme della cultura britannica, con la maggior parte dei britannici che escono ogni settimana per godersi qualche drink insieme. Lo scopo di Myrkl è quindi quello di aiutare quei bevitori moderati regolari a svegliarsi sentendosi al meglio il giorno successivo, che si tratti di un professionista impegnato, di giovani genitori o di anziani che vogliono mantenere una vita sociale attiva”.