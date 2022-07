A Madrid spunta una piazza dedicata a Raffaella Carrà a un anno dalla sua morte

A un anno dalla scomparsa della gloriosa Raffaella Carrà, Madrid dedica alla donna di spettacolo per eccellenza una piazza: Plaza Raffaella Carrà sarà lì per celebrare la sua arte, ma anche il suo impegno sociale e cosa abbia significato la diva per il movimento LGBT. Non a caso l’inaugurazione della piazza arriva in uno dei giorni clou del Gay Pride di Madrid. Il luogo prescelto per lo spazio a lei dedicato, si trova lungo via Fuencarral, una strada del centro città situata nei pressi del quartiere di Chueca, quartiere gay della capitale spagnola. Il legame tra la ballerina e la Spagna era viscerale e reciproco, come confermato dall’ex compagno della Carrà, Sergio Japino, che ha presenziato all'inaugurazione della piazzetta. "Per lei era a volte il secondo, a volte il primo Paese", ha detto all'ANSA. Belle parole anche dalla vice-sindaca di Madrid, Begoña Villacís, che ha assistito all'evento insieme ad altre autorità: "Raffaella è una regina", ha affermato, "con le sue canzoni ballavamo felici, sentendoci liberi, perché chi le cantava era una persona molto libera". Raffaella Carrà lavorò molto in Spagna, condusse “La Hora de Raffaella”, trasmissione che andava in onda dopo le partite di calcio e che divenne immediatamente un successo, giungendo al successo fino al Cile e all’Argentina. In Spagna divenne famosa anche per il suo accento "itagnolo". A Madrid la Carrà ricevette alcune onorificenze importanti: divenne "Dama al Orden del mérito civil", premiata sia da Re Juan Carlos che dal figlio Felipe VI. Con questa piazza, il sodalizio è sigillato per sempre.