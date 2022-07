Kate e WIlliam si scambiano un bacio vietato alla partita di polo

I duchi di Cambridge sono a loro modo rivoluzionari. Ne hanno fatti di passi avanti rispetto alla vetuste tradizioni della Casa Reale inglese: hanno manifestato l’intenzione di svecchiare il protocollo, farsi chiamare per nome e togliere di mezzo gli imbarazzanti inchini. Alla partita di polo del principe William, la coppia ha abbattuto un altro tabù, quello del bacio. Si trovavano ad un torneo di beneficenza a Windsor e Kate era ovviamente presente a fare il tifo per suo marito. Poco prima dell'inizio del match, Kate ha dato un bacio sulla guancia a William per augurargli “in bocca al lupo”. Assolutamente niente di scandaloso o particolarmente focoso, ma il protocollo reale vieta ogni tipo di dimostrazione di affetto in pubblico, quindi quel bacio era di fatto “proibito”, fortunatamente ogni tanto l’amore e la spontaneità vengono prima di antiche regole, ormai superate.

La Regina e il suo ormai defunto consorte, il Principe Filippo, in 70 anni di relazione non hanno mai manifestato affetto in pubblico; Carlo e Camilla hanno invece disobbedito al protocollo in tre occasioni, l’ultima delle quali a novembre 2017 a Singapore, baciandosi. William e Kate nelle occasioni ufficiali non si tengono mai per mano, ma pian piano le cose stanno per cambiare. Di Meghan e Harry non c'è neanche bisogno di dirlo: loro hanno di fatto infranto ogni protocollo, ma oggi non fanno più parte della Royal Family.