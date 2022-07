Il caffè prima dello shopping rende spendaccioni

Uno studio effettuato dai ricercatori della University South of Florida ha rilevato che chi beve caffeina prima di fare acquisti è portato a spendere di più. Gli studiosi hanno installato una macchina per il caffè espresso all’ingresso di negozi di casalinghi in Francia, e di grandi magazzini in Spagna. Più di 300 clienti hanno ricevuto una tazza di caffè omaggio prima di darsi alle compere: la metà ha ordinato caffè normale, il restante del campione ha preso un decaffeinato o della semplice acqua. Intervistati all’uscita, scontrini alla mano, i ricercatori hanno potuto fare le seguenti osservazioni: chi aveva assunto caffeina aveva acquistato il 30% di articoli in più, con una spesa superiore del 50%. Che spendaccioni sti caffeinomani!

Lo stesso test è stato fatto sullo shopping online, utilizzando come campione 200 studenti, di cui una metà aveva preso caffè con caffeina e l’altra metà decaffeinato. A tutti è stato sottoposto un campione di articoli ordinabili online. Il risultato è che chi aveva bevuto caffeina ha scelto in maniera più impulsiva dall’elenco, mentre gli altri tendevano prediligevano oggetti utili o pratici ed effettuavano scelte più ragionate.

Dipayan Biswas, coordinatore del team di studiosi, ha fornito questa spiegazione al fenomeno: “La caffeina è un potente stimolante e rilascia dopamina nel cervello che eccita la mente e il corpo. Questo determina una condizione di maggiore energia corporea che aumenta l’impulsività e diminuisce l’autocontrollo. Bere caffè prima dello shopping porta quindi ad uno shopping più impulsivo, con un numero maggiore di articoli acquistati e una maggiore spesa”