Lombardia: i ragazzi quest'estate possono dormire gratis nei rifugi

L’iniziativa si chiama #Fg4m – Estate 2022 in rifugio, l’acronimo sta per “Famiglie e Giovani in Montagna” e l’idea arriva dal CAI, il Club alpino italiano. Il progetto prevede dei voucher speciali validi per due notti con mezza pensione nei rifugi della Lombardia e sfruttabili da ragazzi di età inferiore ai 16 anni con al seguito la propria famiglia (pagante). L'obiettivo è incoraggiare e promuovere comportamenti sostenibili e vita in mezzo alla natura, per apprezzare la montagna nei mesi estivi. I rifugi sono tra le province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco e Sondrio e ogni singolo giovane non può richiedere più di due pernottamenti gratuiti. Per fare domanda occorre iscriversi al sito del Gruppo Regionale Lombardia, poi verificare la disponibilità del rifugio a cui si è interessati. Presentata la domanda, il richiedente riceve un Voucher via mail, con la conferma dei dati trasmessi, da stampare e consegnare firmato al gestore del rifugio prescelto. Sarà responsabilità del rifugio apporre un timbro e una firma di convalida del servizio offerto. Lo stesso rifugio si occupa poi di inviare il voucher timbrato all’apposito indirizzo e, a fine iniziativa, riceverà quindi il compenso dovuto. Il progetto Famiglie e Giovani in Montagna è attivo dal 3 luglio al 25 settembre 2022. Quale occasione migliore per scoprire le montagne lombarde con tutta la famiglia e convincere i più giovani che la montagna è divertente, anche d'estate!