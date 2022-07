Quentin Tarantino è un insospettabile fan di Peppa Pig

Il regista di film cruenti come Pulp Fiction, Le Iene e via dicendo è un fan di Peppa Pig. In sua discolpa si può dire che sia “colpa” del figlioletto Leo, di due anni, avuto con la cantante israeliana Danielle Pick. Parlando di Peppa Pig, Tarantino ha detto di averlo visto proprio insieme al figlio: ”In realtà mi piace Peppa Pig. Lo guardo molto. Lo dirò: Peppa Pig è la più grande importazione britannica di questo decennio“.

Il regista sta cercando di alfabetizzare il piccolissimo Leo in materia di cinema, ma per ora l'unico film che hanno visto insieme è stato Cattivissimo me, come ha raccontato in un’intervista rilasciata alla rivista “Empire”. Per il regista, vedere il cartone di Cattivissimo me 2 è stata “un’esperienza più struggente di…diciamo Peppa Pig”. Il bimbo ha visto il film un pezzo alla volta, distraendosi di tanto in tanto, ma ha ancora tanto tempo per maturare la sua personale passione per il grande schermo, come papà. Nel frattempo Tarantino, il 2 luglio, è diventato nuovamente papà, questa volta di una femmina. Chissà se anche lei apprezzerà Peppa Pig.

Lavorativamente parlando, invece, a gennaio di quest’anno il regista di Pulp Fiction aveva annunciato di aver scritto un libro spin-off sul personaggio di Rick Dalton, in C’era una volta a Hollywood (interpretato da Leonardo di Caprio). Il 25 ottobre uscirà invece un altro libro del regista, un saggio sulla storia del cinema, chiamato Cinema Speculation.