Blanco bacia la fidanzata durante il concerto davanti a 15mila persone

Blanco è il fenomeno del momento: le sue canzoni sono romantiche, strappalacrime e con una buona dose di grinta, esattamente come lui. Durante il suo concerto al Collisioni Festival di Alba (CN), ha dimostrato tutte queste caratteristiche baciando la fidanzata Martina Valdes davanti ai 15mila spettatori che hanno fatto registrare il sold out per lo show. Stava cantando Amatoriale quando è sceso tra la folla dove ha raggiunto Martina per un tenero bacio, immortalato da fotografi e fan. Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, sa come far sentire speciale la sua donna. A Martina aveva dedicato anche l’esecuzione di Afrodite durante un concerto lo scorso maggio, invitandola sul palco e facendola sedere a bordo scena mentre le recitava i versi d’amore. Il sogno di ogni ragazza, se non fosse che l’ex del cantante, Giulia Lisioli, aveva ironizzato sull'episodio attraverso TikTok, sostenendo che quella canzone fosse stata scritta per lei.



La rottura tra i due fidanzati conosciuti sui banchi di scuola non è stata cosa semplice ed è stato evidente dalla reazione di Giulia che, immediatamente dopo la rottura, ha tolto dal suo account Instagram, tutte le foto fatte insieme all’allora fidanzato. Le cose si sono però tranquillizzate velocemente (se pensiamo che la rottura è avvenuta poco dopo Sanremo) e Giulia ha dichiarato recentemente: “È stato un periodo molto difficile. Anzi, a dir la verità volevo chiudere totalmente tutti i social, però comunque ho pensato che nella vita succede, vai avanti e basta. (…) Spero stia bene e sono felice che abbia trovato una persona con cui può star bene. Ormai l’ho superata”.

Ognuno per la sua strada dunque, anche se deve essere difficile accendere la radio e sentire costantemente la voce del proprio ex!