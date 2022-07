Le auto avranno l’alcol test a bordo dal 2024: da oggi la predisposizione obbligatoria

Dal 6 luglio 2022 tutte le auto e i veicoli commerciali leggeri che vengono sottoposti a omologazione prima di essere messi in vendita dovranno avere a bordo una serie di dispositivi di assistenza alla guida per ridurre gli incidenti stradali.

Tra questi dispositivi ci sono il Limitatore di velocità in-telligente (ISA), l’Assistente al mantenimento della corsia, la Frenata di emergenza automatica (AEB), il Rilevatore di distrazione, perdita di attenzione e sonnolenza del guidatore e soprattutto la predisposizione del Blocco con etilometro. Il blocco si chiama alcolock e impedirà l'accensione del motore se rileva un tasso alcolico troppo elevato nel respiro del guidatore che appena seduto in auto dovrà effettuare un alcol test in autonomia. Alcune nazioni europee hanno già introdotto l’alcolock, ma solo per alcune categorie di guidatori professionisti: conducenti di mezzi pubblici, tassisti e tutti gli autotrasportatori. Il dispositivo può essere disattivato in caso di emergenza, ma ogni volta che accade parte una segnalazione. Il dispositivo andrà tarato a seconda dei limiti alcolemici in vigore nello specifico Paese: in Italia il limite massimo è di 0,5 grammi di alcol per litro di sangue, ma nel resto d'Europa i limiti sono diversi. Ovviamente le misure sulla sicurezza nascono con l’obiettivo di ridurre gli incidenti stradali, ancora troppo numerosi sulle strade. Nel 2020 in Italia, nonostante la pandemia e la netta diminuzione delle macchine in circolazione, si sono registrate 7 vittime al giorno, di cui poco meno del 10% è causato dalla guida in stato di ebbrezza.