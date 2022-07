Nina Senicar si è sposata in Italia con Jay Ellis

Nonostante si sia trasferita da ormai 10 anni oltreoceano, a Los Angeles, Nina Senicar ha scelto il nostro paese peril suo matrimonio da favola con l’attore Jay Ellis. Il loro amore è ben rodato, sono insieme dal 2015 e hanno una figlia, Nora Grace, che ha compiuto 3 anni. La cerimonia si è svolta il 9 luglio, ma nessuno scatto è trapelato nè del rito nuziale, nè del ricevimento. Si vocifera, però, che si sia trattato di qualcosa di molto sontuoso. La location prescelta è stata una villa da film sulle colline toscane, circondata dalla natura e da una riservatezza impeccabile.

Nina è diventata nota in Italia per aver lavorato in diversi programmi della tv nostrana: Veline, Distraction, Stile Libero Max e ha partecipato a L’Isola dei Famosi 7. Nel 2009, si è laureata in Management della Cultura, Arte e Spettacolo con 108/110 all’Università Bocconi di Milano e pochi anni dopo è volata in pianta stabile a Los Angeles in cerca di fortuna nel mondo della recitazione.

Mentre aspetta il successo ha trovato invece l’amore in Jay Ellis che ha un passato da modello, mentre oggi è un attore. Nel 2013, ha ricevuto il suo primo ruolo importante nella serie di BET The Game. Più recentemente ha partecipato al film horror Escape Room (2019) e ha recitato in Top Gun: Maverick, con Tom Cruise, uscito nelle scorse settimane e campione di incassi. Congratulazioni agli sposi!