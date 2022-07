La prima foto del telescopio più potente del mondo è spettacolare

Il James Webb Space Telescope (JWST) è il telescopio spaziale più grande e potente mai realizzato. La prima foto che è riuscito a catturare è stata chiamata “Webb’s First Deep Field” ed è sicuramente più definita rispetto a quelle del suo antenato, il telescopio spaziale Hubble. L’immagine è stata realizzata in un giorno di attività del telescopio che ha raccolto tutta la luce possibile per una foto a lunga esposizione. Ciò che appare in foto è un ammasso di galassie per come appariva circa 4,6 miliardi di anni fa e considerate che il Big Bang è avvenuto "solo" 13,8 miliardi di anni fa.

Il telescopio è stato lanciato il 25 dicembre 2021, e da allora ha percorso milioni di chilometri per arrivare alla distanza necessaria per le osservazioni del Cosmo. L’immagine rappresenta “l'immagine più profonda dell'Universo mai catturata”, ed è stata annunciata così dal Presidente americano Joe Biden dalla Casa Bianca, in presenza della vice Kamala Harris e del numero uno della Nasa Bill Nelson, che ha dichiarato: “Daremo all’umanità una nuova visione del cosmo. Ed è una visione mai vista prima”. Il microscopio avrà più obiettivi durante la sua "carriera" nello spazio: indagare la formazione di stelle e pianeti, la nascita delle prime galassie dopo il Big Bang e lo studio dei pianeti esterni al Sistema Solare.