Una volpe cade in un lago e si aggrappa al salvagente per salvarsi

Una volpe è accidentalmente caduta in un lago artificiale di montagna, usato per innevare le piste durante l’ inverno, nella località di Prato Nevoso, nel cuneese, in Piemonte.

L’animale si è aggrappato a una boa che si trovava al centro del lago, per salvarsi e stare a galla. Alcuni passanti diretti al vicino rifugio hanno dato l’allarme e poco dopo è sopraggiunta una squadra di sommozzatori per recuperarla. I vigili del Nucleo speleo-alpino-fluviale, il Saf, hanno tratto in salvo l'animale selvatico con un salvagente che l’animale ha colto di buon grado e la volpe è stata poi affidata al veterinario dell'Asl per le cure necessarie. Il bagno nel lago stava per costare caro all’animale, che però si è rivelato astuto come si dice e si è tenuto a galla in attesa dei soccorsi.