Mojo Vision: arrivano le lenti a contatto intelligenti

I visori alla Robocop non sono più roba da film di fantascienza, ma sono già un prototipo. Si tratta di una versione ancor più moderna degli smart glasses, quelle progettate da Mojo Vision sono lenti a contatto intelligenti. Un computer minuscolo appoggiato sull’occhio con tanto di mini display, chip, batteria e connessione wireless per arricchire la visione di chi lo indossa. Con la lente si interagisce attraverso il movimento oculari, lateralmente c’è un menu con icone per le varie funzionalità. Sarà possibile accedere a informazioni turistiche, navigatore, ma anche tenere sotto controllo la salute monitorando battiti, passi fatti e altre informazioni utili sul soggetto che indossa il dispositivo. In un aggeggio così piccolo è presente una tecnologia molto sviluppata con un display con una risoluzione da 14.000 pixel per pollice. La lente è fatta in modo da non compromettere la visione periferica e nella zona vicina al naso, quella dove lo sguardo si posa meno spesso, si trovano la batteria e il microchip.

Della lente per ora esiste il prototipo e a breve inizieranno i trial clinici per i test di utilizzo. Il primo obiettivo è quello di ottenere l’autorizzazione alla commercializzazione da parte delle autorità sanitarie, trattandosi si una lente a contatto che deve quindi essere approvata dal comparto oculistico. Le applicazioni della lente smart potranno essere diversificate e molteplici, come ad esempio diventare uno strumento per immergersi nel metaverso, vedere semplicemente un film e per migliorare la vista di chi ha un deficit visivo.