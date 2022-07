Sta per arrivare l’ondata di calore peggiore dell’estate

Nei giorni passati in molte città italiane si è vista la pioggia e un leggero calo delle temperature che hanno fatto respirare gli italiani, ormai avvolti da giugno da una pesante cappa di calore. La tregua però sembra essere finita e i prossimi potrebbero essere i giorni più caldi dell’estate. Si toccheranno i 42-43 gradi, un caldo eccezionale e anomalo che continua ad avere ripercussioni allarmanti soprattutto sugli equilibri naturali dell’ecosistema.

I metereologi hanno annunciato che l'allontanamento dell’anticiclone delle Azzorre (responsabile della rinfrescata dei giorni passati) tornerà a farci soffrire. Ci sarà una bolla di calore che dalla Normandia attraverserà la Germania e arriverà fino alla Pianura Padana, facendo segnare anche lì temperature choc, soprattutto per questa zona.

Il caldo interesserà tutta l’Europa: Spagna e Portogallo stanno già sfiorando ora i 44° C e potrebbero arrivare a 46°C, mentre Francia e Regno Unito si fermeranno a 37°, comunque impressionanti per queste aree geografiche, Molti hanno già etichettato quella dei prossimi giorni come l’ondata di caldo più forte dell'estate intera, mettete in freezer la vaschetta per i cubetti di ghiaccio, ne avrete bisogno!