Stasera ci sarà la Superluna del Cervo: occhi fissi al cielo dopo cena

Stasera che Luna! Romantici di tutto il mondo (o almeno della parte di mondo da cui la Superluna sarà visibile), spalancate gli occhi e teneteli fissi al cielo perché stasera ci sarà una luna da urlo. Si tratta della Superluna del Cervo. La luna piena sarà gigante e spettacolare, il nome le è stato dato dai nativi americani: luglio è il mese in cui le corna del cervo maschio iniziano a ricrescere per il loro rinnovo annuale, e questo fenomeno ha dato il nome al fenomeno astrologico.

Il perigeo, cioè il momento in cui Terra e Luna saranno più vicine, sarà verso le 11 del mattino, ma solo alle 20.37 (ora italiana) la luna sarà piena e occorrerà attendere fino alle 21.20 per vederla dalla Terra. Per osservarla al meglio, è bene scegliere posti con scarsa illuminazione artificiale e volgere lo sguardo a Sud, Sud-Est.

Le delegazioni dell'Unione Astrofili Italiani (Uai) organizzano eventi dedicati nei propri osservatori astronomici distribuiti lungo tutta la penisola. Per chi non avesse opportunità di vederla a occhio nudo ci saranno delle dirette web organizzate dal Virtual Telescope Project, sul loro sito, e dall'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), che andrà in onda a partire dalle ore 21,30 sui canali YouTube e Facebook di EduINAF. Insomma la Superluna è alla portata di tutti!