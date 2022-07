In Germania se hai il SUV, la multa raddoppia

Il Tribunale Distrettuale di Francoforte ha fatto lievitare una sanzione austostradale da 200 a 350 euro perché l’automobilista che ha commesso l’infrazione era alla guida di uno sport utility. i giudici hanno parlato di “maggiore pericolo astratto derivante dall'autoveicolo”, ma è la prima volta che l’entità di una sanzione tiene conto delle fattezze di un veicolo. Lo scorso 5 novembre il malcapitato automobilista, era passato con il rosso ad un incrocio in città. Dopo 3 secondi di giallo, il semaforo aveva già cambiato colore da 11 decimi. L’infrazione era stata rilevata da una postazione fissa, in questi casi la sanzione è generalmente di 200 euro, ma nel caso specifico l’ammenda è stata quasi raddoppiata per via della pericolosità del veicolo, un SUV. Non solo le dimensioni del veicolo hanno contribuito alla pena pesante, ma anche il fatto che lo stesso uomo avesse commesso in passato altre infrazioni stradali, superando il limite di velocità e facendosi beccare con il telefono al volante.

La sentenza del 3 giugno è stata resa pubblica qualche giorno fa e nel testo i giudici hanno stabilito che il tipo di carrozzeria costituiva un maggior rischio per la sicurezza per gli altri utenti della strada. In particolare, la forma squadrata e la maggior altezza da terra, erano un ulteriore elemento di rischio e danno.

Guidare un SUV è proprio da ricchi, soprattutto se poi le multe si pagano salatissimo.