Il QI più alto mai registrato è maggiore di quello di Einstein e Hawking

Il QI è il numero risultante da un test standardizzato: un punteggio che ha lo scopo di misurare l’intelligenza della persona che lo esegue. Il QI di un individuo medio si colloca tra 85 e 115, ma quello di personaggi famosi che hanno segnato la storia della matematica e della fisica erano ben superiori. Sono molto famosi quelli dei fisici Albert Einstein e Stephen Hawking, entrambi attestatisi su 160 punti e decisamente più elevati della media. Ma loro non sono quelli con il QI più alto mai registrato: il primato assoluto mai registrato è quello di una certa Marylin Von Savant, una editorialista e saggista statunitense. La donna fece registrare un QI di 228, entrando così nel Guinness World Records, come la persona con il Q.I. più alto della Terra.

La saggista nacque nel 1946 a St. Louis, in Missouri. Dimostrò fin da piccola la sua grande intelligenza e negli anni Ottanta, si sottopose di sua spontanea volontà alla valutazione del suo quoziente intellettivo per verificare il suo primato, che ottenne risolvendo i testi di Stanford-Binet ed il Mega. La donna detenne il record dal 1986 al 1989, anno in cui il Guinness dei Record decise di revocarle il “titolo” perché i test erano considerati troppo inaffidabili per definire realmente l’intelligenza umana.

Di sicuro la scrittrice rimane una persona fuori dalla norma e superintelligente!