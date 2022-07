L'Italia è come la Provenza: la lavanda tinge i campi di lilla

Nell’immaginario comune il posto migliore per godere della vista dei campi di lavanda è la Provenza, ma anche l’Italia si difende: il nostro paese è ricco di campi colorati dai fiori lilla. Una regione su tutte che ne ospita è il Lazio, in particolare la Tuscania, a un’ora e mezza di distanza da Roma. Il periodo per godersi questi fiori è proprio questo: tra giungo e luglio ogni anno questo paesino di appena 8.000 anime si colora di lilla grazie alla lavanda. Se siete più a nord, potete ripiegare su Porto Tolle, in provincia di Rovigo. Qui si può godere di un campo di lavanda estremamente curato e profumato, tanto che la presenza della lavanda si odora anche a grandi distanze. Se invece siete nel Sud Italia, tra le mete di lavanda da non perdere, c’è il Parco della lavanda di Morano Calabro, in Calabria. Insieme al profumo tipico, l’esperienza dei campi di lavanda è anche “sonora”, visto che in prossimità di questi fiori è sempre udibile un rilassante ronzio di api che fanno il loro lavoro di impollinatrici. La lavanda è una pianta davvero particolare e preziosa: è un antisettico naturale, ma svolge anche un’azione antinfiammatoria che aiuta a disinfettare e rimarginare le ferite. Infine il viola è un colore che ispira la creatività e ha un’ottima influenza sull’umore, quindi se riuscite, non perdete l’occasione di ammirare i campi di lavanda per trarne benefici fisici e mentali.