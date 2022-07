Fa il giro del mondo solo con il suo cane: ci mette 7 anni

Un ragazzo di 33 anni del New Jersey qualche anno fa ha scelto di compiere un’impresa epica: il giro del mondo insieme alla sua cagnolina di nome Savannah. Il suo nome è Tom Turcich, e insieme al suo cane ha viaggiato 7 anni, durante i quali hanno attraversato sei continenti e camminato per 48.000 chilometri. L’idea è nata dopo un evento che lo ha fatto riflettere sull’importanza di godersi al massimo ogni momento della vita: una sua coetanea è mancata all’improvviso e questo ha smosso qualcosa nel ragazzo. Prima di partire il giovane ha letto due libri sul tema: la storia di Steven Newman, il primo ad aver fatto il giro del mondo, e di Karl Bushby, che nel 1990 circumnavigò la Terra.

Tom voleva conoscere le diverse culture e crescere come essere umano. Nel 2016, il ragazzo decise di partire, aveva quasi 26 anni, e voleva partire portando con sé soltanto pochi vestiti e un sacco a pelo, un po’ di cibo e una tenda. La sua idea iniziale era di partire da solo, ma a pochi mesi dalla partenza incontrò Savannah in un rifugio per animali del Texas: una cagnolina che divenne subito la sua compagna. Insieme andarono verso Panama, per poi raggiungere la Colombia e l'Uruguay, fino a imbarcarsi per approdare in Antartide. Il suo viaggio fu interrotto a causa di un’infezione contratta dopo aver visitato Irlanda e Scozia. Una volta guarito Tom ripartì con Savannah verso l’Europa, visitando la Spagna, il Portogallo e la Francia, per poi dirigersi in Nord Africa, in Italia, in Croazia e Turchia. Il lungo viaggio intorno al mondo doveva durare 5 anni, ma tra un imprevisto e l’altro è arrivato a 7 e Tom ha percorso ben oltre i 30mila chilometri necessari per entrare nel Guinness World Records per aver fatto il giro del mondo.