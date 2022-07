Matilda de Angelis parla sui social dell’ansia che ha da 3 anni

Matilde de Angelis è diventata famosa al grande pubblico per la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2021 e per aver recitato nel film “L’incredibile storia dell’isola delle rose”, una ragazza che a 26 anni ha già un grosso successo, eppure è stata lei stessa a raccontare la sua ansia costante: "Ho iniziato a soffrire di ansia ormai quasi tre anni fa. La sensazione di stordimento che provoca è difficile da spiegare – ha raccontato attraverso Instagram – Ho sentito per giorni e settimane un macigno sul petto, che mi impediva di respirare, la sensazione che tutto attorno a me perdesse di senso, uno svuotamento emotivo feroce che non risparmiava nessun sentimento, bello o brutto che fosse, la paura di uscire di casa o di tornarci, perché ogni minimo cambiamento anche quotidiano poteva significare per me la rottura di un 'equilibrio' a cui mi aggrappavo per convincermi che andasse tutto bene".

La confessione dell’attrice è coraggiosa e racconta anche della sua acne, sintomo proprio del suo stato mentale irrequieto: "Per me l’acne è stato il sintomo di questo grande male, anche se per tanto tempo ho pensato che ne fosse la causa", ha spiegato. L’attrice ha poi voluto concludere la sua confessione/sfogo con un messaggio di incoraggiamento, valido per tutti: "Bisogna imparare a essere vulnerabili, a cercare aiuto, ad aprirsi rispetto alle proprie fragilità, a rispettare i tempi e gli spazi che ci sono consoni, bisogna imparare a non essere nemici di noi stessi, a rispettarci nelle nostre zone di luce come in quelle d’ombra".