Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati a Las Vegas

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono ufficialmente sposi. I due erano già stati molto vicini al grande giorno, ma vent’nni fa, poi si erano lasciati e avevano preso strade diverse, fino alla recente ri-unione. Secondo il sito TMZ i due hanno ritirato la licenza matrimoniale sabato mattina in Nevada con sopra i loro nomi completi: Benjamin Geza Affleck and Jennifer Lynn Lopez. “Si sono infatti sposati, ora sono marito e moglie”, ha annunciato una fonte a loro vicina. Il "Sì" è arrivato dopo meno di due anni dal secondo fidanzamento ufficiale, ad una settimana dal compleanno di JLo, che farà 53 anni, mentre Affleck ne farà 50 il prossimo mese.

L’attore prima di ritrovare l’amore con Lopez è stato legato a Jennifer Garner con cui ha avuto 3 figli: Violet, 16, Serafina, 13 e Samuel, 10. JLo ha, invece, due gemelli, Emme e Max di 14 anni, nati dal matrimonio con Marc Anthony.

La proposta del divo alla sua amata è arrivata ad aprile, ma anche questa è stata riservata e semplice, in casa e in perfetta intimità: “Sabato sera, mentre mi trovavo nel mio posto preferito nel mondo (la vasca da bagno piena di bolle), il mio amore si è inginocchiato e mi ha chiesto di sposarlo – ha raccontato JLo – Come se il mio sogno più grande diventasse realtà”. la cantante è davvero innamorata persa del suo Affleck: “Ho realizzato che stava accadendo di nuovo, dopo vent’anni. Le lacrime scendevano sul mio viso, mi sentivo incredibilmente felice: in un tranquillo sabato sera a casa, due persone si promettono di esserci sempre l’una per l’altra. Due persone molto fortunate, che hanno avuto una seconda possibilità di vero amore”.

Il matrimonio è stato quindi celebrato in gran segreto, nel rispetto della privacy dei due sposi che hanno voluto tenere riserbo, forse anche per scaramanzia, sulla loro nuova e ufficiale unione. Congratulazioni!