Inaugurato il primo impianto che cattura e riutilizza l’anidride carbonica

Nel Regno Unito esiste un progetto che mira a trovare una soluzione alla produzione smisurata di anidride carbonica, dannosa per il clima e l'ambiente. Dal progetto è nato un impianto che riconverte l’anidride carbonica prodotta dall’azienda Tata Chemicals Europe in bicarbonato di sodio, uno dei prodotti più utilizzati nell'industria farmaceutica e nell'emodialisi. L’impianto è sito a Norwich, nel nord dell'Inghilterra, e catturerà 36.000 tonnellate di anidride carbonica all'anno, nell’ottica di arrivare a 40.000. Al momento riutilizza circa l'11% delle emissioni dell'impianto chimico. ”Il progetto dimostrativo è costato 16,7 milioni di sterline e anche se abbiamo avuto un aiuto governativo di 4,2 milioni di sterline l'impegno da parte dell'azienda è stato notevole”, ha dichiarato Martin Asdcroft, di Tata Chemicals Europe: “l'obiettivo è quello di ridurre l'anidride carbonica in atmosfera senza necessariamente deindustrializzare il nostro Paese”. Il procedimento prevede che l’anidride carbonica, invece di essere immagazzinata, venga purificata, compressa e ridotta allo stato liquido, per poi venire utilizzata nella produzione di bicarbonato di sodio. “In questo modo - spiega Asdrcroft - produciamo la nostra materia prima evitando di acquistarla, come abbiamo fatto finora”. Il bicarbonato di sodio ottenuto è utile per l’impiego in emodialisi, come ingrediente per controllare l'acidità di alcune compresse farmaceutiche e come elemento base per alcuni prodotti dell'industria alimentare.