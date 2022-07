Un collirio al posto delle lenti a contatto, è possibile?

Forse potremmo dire addio occhiali e senza usare nemmeno le lenti a contatto. Da poco è nato un collirio approvato alla fine del 2021 dalla Food & Drug Administration (l'ente statunitense per regolare prodotti farmaceutici ed alimentari) che serve a “curare” gli effetti della presbiopia, almeno temporaneamente. La presbiopia è un difetto visivo che attanaglia circa un miliardo di persone in tutto il mondo e che rende difficile mettere a fuoco gli oggetti vicini, facendo sì che anche le cose più semplici, siano un’impresa sfocata.

Questo difetto si manifesta solitamente intorno ai 40 anni e raggiunge il suo picco dopo i 60. Questo avviene perché con il progredire dell'età l'occhio perde di tonicità e di elasticità e non è più in grado di gestire il cambio di distanza e di messa a fuoco.

Il collirio avrà l’effetto di ridurre la dimensione della pupilla, lasciando così una minor quantità di luce all’occhio da gestire, aiutandolo nella messa a fuoco. Il collirio è composto principalmente di pilocarpina, una molecola già da fine del 1800 per curare glaucomi e ipertensione oculare. Una volta messe le gocce, avranno effetto dopo 15 minuti e saranno efficaci per circa 6 ore.

Il fatto di ridurre la quantità di luce che entra nell'occhio non crea problemi in condizioni di luce buone, ma se la luminosità è bassa può dare fastidio come se si passasse da un luogo molto luminoso a uno tenebroso.

Negli Stati Uniti il farmaco è già realtà, si chiama Vuity e si vende con ricetta medica: un flacone costa 80 dollari e dura per circa un mese, un’alternativa piuttosto costosa a lenti e occhiali!