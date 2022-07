Non abbiate paura della Salpa Fusiformis: è innocua

Se siete tra quelle persone terrorizzate dalle meduse, potreste incorrere in un bello spavento avvistando questo esemplare: la Salpa Fusiformis. Si tratta di una creatura marina che effettivamente ricorda una medusa, ma è innocua e non dovete temerla. In più la sua presenza è un toccasana per l’ambiente marino; il suo soprannome infatti è “pulitore del mare”: la salpa metabolizza tonnellate di anidride carbonica presente in acqua e la accumula sul fondale, scongiurando che questa finisca in atmosfera. In più questo semplice invertebrato si nutre principalmente di fitoplancton e batteri, ripulendo le acque come un efficace filtro.

Storicamente questa creatura è più diffusa nell’Oceano atlantico e nelle regioni equatoriali, ma da alcuni anni, forse per via dei cambiamenti climatici, è stata avvistata anche nel Mediterraneo. La Salpa Fusiformis è stata vista in Italia nel Meridione e ormai fa parte anche del nostro ecosistema insieme alla Salpa Maxima. Il suo ambiente prediletto è il mare aperto, infatti vive anche a 800 metri di profondità, ma risale in superficie durante la notte e la corrente può trasportarla verso riva, dove arenandosi è a rischio, soprattutto a causa dei bagnanti che le scambiano per meduse. Se le avvistate, non fategli del male!