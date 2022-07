La sensazione di fame influisce sulle nostre emozioni

Uno studio condotto da Viren Swami, psicologo dell’Anglia Ruskin University di Cambridge ha analizzato le ripercussioni della fame sugli individui. Lo studioso si è avvalso della collaborazione di colleghi in Austria e Malesia per condurre una sperimentazione su 64 soggetti di età compresa tra i 18 e i 60 anni che, per tre settimane, hanno dovuto registrare le proprie emozioni e la sensazione di fame cinque volte al giorno. I dati raccolti tenevano in considerazione sesso, età, indice di massa corporea, comportamento alimentare e carattere dei partecipanti. Ciò che si evince dai risultati è che la fame rende irritabili anche le persone normalmente tranquille per indole. “Sentirsi affamati è associato a sentimenti di rabbia e livelli più bassi di piacere – spiega Swami – Se ne deduce che le emozioni negative sono collegate al grado di fame che avverte un individuo”. “Molte volte succede di essere arrabbiati o nervosi senza saperne il motivo. Riconoscere la causa delle emozioni negative consente di fare qualcosa di concreto per ridurle o eliminarle” ha affermato Swam. Prima di prendercela con qualcuno di innocente, verifichiamo di aver fatto un pasto abbondante o provvediamo a cibarci!

Rimane da chiarire in che modo la fame intervenga sul comportamento di chi la prova; secondo i ricercatori l’aumento della rabbia e dell’aggressività potrebbe essere causato da un basso livello di glucosio nel sangue.

Studi fatti su altri animali hanno dimostrato che la privazione di cibo aumenta la predisposizione alle aggressioni per ottenere risorse alimentari. In generale una corretta nutrizione è fondamentale per mantenere efficaci le nostre capacità cognitive, ad esempio. Bambini malnutriti faticano a mantenere l’attenzione e spesso hanno disturbi comportamentali. Una corretta alimentazione è alla base della salute quotidiana.