Una donna racconta su TikTok la punizione esemplare al figlio bullo

Scoprire di avere un figlio o una figlia vittime di bullismo è terribile, ma anche scoprire che il proprio figlio è il bullo non deve essere piacevole. Una mamma di 32 anni ha scoperto che il figlio aveva risposto in maniera molto maleducata a una compagna di classe, insultandola per il suo aspetto, ha così deciso di dargli una lezione e poi ha raccontato tutto su TikTok. La donna inglese, di nome Samm Jane, è stata avvisata dalla scuola del comportamento del figlio-bullo, una volta che il figlio è rincasato la madre ha verificato la veridicità delle accuse, leggendo le parole violente rivolte alla compagna di scuola del figlio e lo ha punito togliendogli il telefono. Poi ha deciso di portare il figlio a casa della ragazza offesa, perché gli porgesse le sue scuse: “Quando abbiamo suonato alla porta si è affacciata la compagna di classe” ha raccontato Samm in un video su Tik Tok, “Abbiamo chiesto se i suoi genitori fossero in casa e sono stati chiamati. Dopodiché mio figlio ha porto le sue scuse alla ragazza e alla sua famiglia. Inoltre le ha regalato fiori e cioccolatini comprati con i suoi risparmi. La ragazza ha accettato le scuse, e io le ho assicurato che non si rivolgerà mai più a lei con quelle brutte parole”. La madre ha cercato di impartire al figlio una bella lezione: “Sono una donna single, e mi impegno a crescere mio figlio come un uomo rispettoso delle persone. Sono stata anch’io vittima di bullismo da piccola e non voglio che diventi un bullo anche lui. Stiamo crescendo una nuova generazione e sarebbe molto più facile se i genitori insegnassero ai figli a chiedere scusa e a farsi perdonare”. Un bell’esempio di educazione.