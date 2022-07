Russell Crowe al Colosseo: “Ho portato i ragazzi a vedere il mio vecchio ufficio”

Russell Crowe si prepara a interpretare l'esorcista Padre Gabriele Pietro Amorth in "The Pope's esorcisti", con la regia di Julius Avery, ma nel frattempo a Roma ricorda i vecchi tempi in cui era il Gladiatore. Per farlo ha postato sui social una foto davanti al Colosseo con tutta la famiglia e la fidanzata Britney Theriot, ironizzando sul suo epico ruolo scrive nella didascalia: "Ho portato i ragazzi a vedere il mio vecchio ufficio". Crowe, barba lunga sale e pepe e scuri occhiali da sole, ha scattato il selfie, ricordando il kolossal del 2000 diretto da Ridley Scott che gli diede un successo mondiale. Poi la comitiva si è spostata verso la fontana di Trevi, "uno dei miei luoghi preferiti nell'universo", ha scritto sui social Crowe, con un seguito di 2,8 milioni di follower. Crowe, 58 anni, è apparso barbuto più del solito e molto diverso rispetto a quando faceva il condottiero romano nel kolossal del 2000 diretto da Ridley Scott, film che gli diede il successo mondiale di cui gode.

L'attore è davvero innamorato della città eterna e ha scattato foto di tutti i posti più belli della nostra capitale. La sera prima l'attore aveva cenato con la famiglia all'Antica Pesa a Trastevere, ristorante molto amato dai vip. Anni fa, Leonardo Di Caprio ne chiese l'apertura anticipata alle 18, perchè aveva un volo alle 20 e non poteva fare a meno della loro famosa mozzarella.

I’m not sure there’s a more special privilege in the world than to hold the key for the Sistine Chapel and to experience it’s glory in silence. So grateful.

Sono al servicio di Roma. pic.twitter.com/BjPfPAvoIO