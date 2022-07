A 99 anni prende la Laurea Magistrale in Filosofia con 110 e lode

Giuseppe Paternò si è laureato alla veneranda età di 99 anni in Scienze Filosofiche all’Università di Palermo con 110 e lode. Il nonno dottore ha presentato una tesi dal titolo "Locke/ Kierkegaard/ Heidegger e le loro visioni sul cristianesimo". Paternò era già un vecchietto da record, avendo conseguito la triennale in Storia e Filosofia a 97 anni, sempre con il massimo dei voti, e diventando così il laureato più anziano d’Italia. Nonostante la pandemia si è laureato perfettamente nei tempi e con la media del 30! Giuseppe Paternò viveva nella zona del popolare mercato del Capo a Palermo. Le sue origini sono umili, aveva 7 fratelli, nonostante i voti brillanti, il padre decise che doveva andare a lavorare. Niente superiori e niente università, ma ha presto iniziato a lavorare alle ferrovie come fattorino. A 30 anni Giuseppe riesce a prendere il diploma da geometra alla scuola serale. Ha scoperto una passione per la scrittura e ha anche pubblicato un libro. Dopo l’incontro con un filosofo torinese conosciuto a Chianciano, ha iniziato a studiare filosofia e da quando è andato in pensione nel 1984 non ha smesso di leggere e studiare. E oggi corona il suo percorso di studi con un traguardo davvero encomiabile per la sua età.