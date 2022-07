L’isola più bella del mondo è italiana

La rivista americana di viaggi Travel + Leisure, ogni anno lancia un sondaggio per valutare insieme ai suoi lettori le esperienze di viaggio migliori nel mondo. Quest’anno i lettori sono stati chiamati a valutare alcune isole in base alle loro attività, attrazioni naturali, spiagge, cibo, cordialità e valore complessivo. Dal sondaggio si è classificata prima un’isola italiana stupenda: Ischia. Ha superato in classifica sia Bali che le isole greche. Parametri del sondaggio sono stati: attrazioni offerte dalla meta turistica, natura e ospitalità degli abitanti del posto. Nella classifica delle 25 isole più belle, Ischia, la perla del golfo di Napoli, ha sbaragliato la concorrenza con un punteggio di 94,61. Al secondo posto ci sono le Maldive con 94.44 punti. Seguono Bali e l’isola greca di Milos. A permettere a Ischia di vincere sono stati i suoi scorci pittoreschi, le sorgenti termali, le spiagge pulitissime e anche la gentilezza e disponibilità degli ischitani. L’isola ama i turisti e qui esistono moltissime strutture ricettive, da ville mozzafiato e hotel 5 stelle a piccoli alberghi o B&B, ce n’è per tutte le tasche. A contribuire alla fama dell’isola ci ha pensato la misteriosa scrittrice Elena Ferrante che ha ambientato il suo romanzo “L’Amica geniale”, qui. La storia è poi diventato una serie internazionale trasmessa da HBO, attirando ulteriori turisti e curiosi.



Ecco le dieci isole più belle secondo i lettori:

Ischia Maldive Bali Milos Isole Figi Isole Galapagos Phuket, Tailandia Dominica Boracay, Filippine Isola di Cape Breton