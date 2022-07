7 cose che non sai dei pannelli solari

Nel primo trimestre di quest’anno l’energia solare è diventata in Italia la seconda fonte più importante tra le risorse rinnovabili. La prima fonte rinnovabile è quella idroelettrica. Sul fotovoltaico però ci sono spesso dei dubbi e un po’ di diffidenza. L’azienda di pannelli solari Otovo, ha stilato un elenco di curiosità molto utili sull’argomento che potrebbero convincere gli indecisi a passare al fotovoltaico.

Dopo 5-10 anni dall’acquisto si rientra dei costi dell'impianto e l’energia prodotta diventa gratuita. I pannelli solari funzionano tutto l’anno: ovviamente tra marzo e ottobre hanno il loro maggiore rendimento, ma la fornitura di energia continua anche in inverno senza problemi.

I pannelli solari funzionano tutto l’anno: ovviamente tra marzo e ottobre hanno il loro maggiore rendimento, ma la fornitura di energia continua anche in inverno senza problemi. I pannelli solari richiedono una manutenzione minima per continuare a essere efficienti. Basta una pulizia periodica per farli funzionare al meglio. Le batterie domestiche svolgono efficacemente il turno di notte del vostro fornitore di energia, facendovi risparmiare ulteriormente. I sistemi di accumulo immagazzinano l’energia prodotta dai pannelli solari durante il giorno e permettono di utilizzarla in un secondo momento, che sia notte o una giornata uggiosa.

per continuare a essere efficienti. Basta una pulizia periodica per farli funzionare al meglio. Le batterie domestiche svolgono efficacemente il turno di notte del vostro fornitore di energia, facendovi risparmiare ulteriormente. I sistemi di accumulo immagazzinano l’energia prodotta dai pannelli solari durante il giorno e permettono di utilizzarla in un secondo momento, che sia notte o una giornata uggiosa. L’installazione è semplice e anche pochi pannelli bastano : anche se avete un tetto di piccole dimensioni, con pochi pannelli solari ridurrete la vostra bolletta elettrica e otterrete un notevole risparmio a lungo termine.

: anche se avete un tetto di piccole dimensioni, con pochi pannelli solari ridurrete la vostra bolletta elettrica e otterrete un notevole risparmio a lungo termine. I pannelli solari possono essere riciclati: hanno circa 30-40 anni di vita e poi possono essere utilizzati come materiale di riciclo essendo fatti di vetro, alluminio e rame.

essendo fatti di vetro, alluminio e rame. I pannelli solari, infine, aggiungono valore alla vostra abitazione: se dovete vendere la vostra abitazione, i pannelli solari faranno gola ai nuovi acquirenti.

In Italia risultano operativi (a fine giugno 2021) 968.831 impianti fotovoltaici di tutte le taglie, per una potenza di poco più di 22 GW, un dato che potrebbe certamente essere incrementato per il beneficio di tutti.