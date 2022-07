Uno scienziato ha scoperto la battuta più bella di sempre

Nel 2001 lo psicologo Richard Wiseman ha intrapreso uno studio attraverso il sito web LaughLab, ha invitato 1 milione e mezzo di persone in tutto il mondo a dare un voto a cinque barzellette casualmente selezionate da un database di quarantamila battute. La vincitrice è risultata una barzelletta che forse avete già sentito:

“Due cacciatori sono nel bosco quando uno di loro si accascia. Sembra che non respiri e ha gli occhi lucidi. L’altro tira fuori il telefono e chiama i servizi di emergenza. Ansima: ‘Il mio amico è morto! Cosa posso fare?’. L’operatore risponde: ‘Calmati, posso aiutarti. Prima di tutto, assicuriamoci che sia morto’. C’è un silenzio, poi si sente uno sparo. Di nuovo al telefono, il tizio dice: ‘Ok, e adesso?’”.

La barzelletta ha vinto perché universalmente compresa e apprezzata, come ha spiegato lo studioso: “Molte delle barzellette presentate hanno ricevuto valutazioni più alte da alcuni gruppi di persone, ma questa aveva un vero e proprio appeal universale. Inoltre, troviamo divertenti le barzellette per molte ragioni diverse. A volte ci fanno sentire superiori agli altri, riducono l’impatto emotivo di situazioni ansiogene o ci sorprendono per una sorta di incongruenza. La barzelletta dei cacciatori conteneva tutti e tre gli elementi”. E anche un po' di dark humor, che non gusta mai!