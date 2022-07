Samantha Cristoforetti: oggi il grande giorno della passeggiata spaziale

Una passeggiata di circa 7 ore nello spazio per Samantha Cristoforetti e il collega russo Oleg Artemyev. L’astronauta nostrana otterrà così un altro primato, quello di diventare la prima europea a fare una passeggiata spaziale fuori dalla Stazione Internazionale. Succederà oggi 21 luglio alle ore 16 circa. La tuta che avrà indosso sarà di fabbricazione russa: la tuta di Samantha avrà le strisce blu, quella del collega russo strisce rosse. Fino ad oggi solo 15 donne hanno partecipato a un’attività extraveicolare, come quella che sta per affrontare Samantha. La prima fu nel 1982, la russa Svetlana Savitskaya. Dopo di lei 13 americane comprese Christina Koch e Jessica Meir, che, nel 2019 sono state protagoniste della prima passeggiata spaziale tutta al femminile. Nel 2021 Wang Yaping è stata la prima astronauta cinese a compiere l'impresa. L’astronauta italiana e il collega russo dovranno lavorare alle operazioni di compensazione del modulo russo Nauka, agganciato alla Stazione Spaziale da quasi un anno. Nauka serve come laboratorio e punto di attracco per le navette. I due astronauti dovranno far partire dieci nano satelliti per raccogliere dati radioelettronici e installare un braccio telescopico per offrire maggior supporto alle future passeggiate spaziali. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming dalla NASA e la passeggiata spaziale potrà essere seguita in diretta anche su ESA Web TV. Cristoforetti in questi mesi sta raccontando, come da sua abitudine, la vita nello spazio e parlando della passeggiata di oggi ha twittato: “Sono grata per l'opportunità. Non vedo l'ora!”.