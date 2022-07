Cristiana Capotondi è incinta del compagno Andrea Pezzi

Cristiana Capotondi sarebbe incinta, a dirlo è il settimanale Diva & Donna che pubblica in copertina la notizia. L’attrice ha 42 anni e il papà è Andrea Pezzi, suo compagno di vita dal 2016. Fino a qualche tempo fa la donna non sembrava tanto convinta di voler procreare nel breve termine o per lo meno, non la sentiva una necessità stringente: "Molti ritengono che il compimento dell'esistenza sia nei figli e lo proiettano sugli altri – aveva dichiarato in un’intervista –e trasferiscono questo senso di urgenza. […] Come lo vivo? Ho ancora un'età tale per cui è un argomento aperto. L'istinto materno è un modo femminile di amare che prescinde dall'essere madri”. Le voci sulla gravidanza avrebbero avuto origine ad Amalfi dove si è concessa un selfie in una nota pasticceria e qualcuno ha detto che si intravedevano dolci forme. Ora i due nel casolare nel Senese dove vivono forse stanno già preparando la stanzetta del bebè, ma nel massimo riserbo. Qualche tempo fa i due avevano confidato di aver vissuto un periodo in castità che aveva rafforzato il loro rapporto. La notizia di Capotondi incinta al momento non è ancora stata confermata né dall’attrice né dal suo compagno, che sono sempre molto riservati sulla loro vita di coppia.