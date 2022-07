AAA cercasi assaggiatori di caramelle

Se state cercando un lavoretto poco impegnativo, ma molto gustoso, sappiate che Allen’s, brand australiano di dolciumi è a caccia di assaggiatori ufficiali. Un appello dedicato a tutti i golosi, in cambio non ci sono soldi, ma ovviamente caramelle a profusione! Per partecipare occorre essere maggiorenni e prendersi la responsabilità della valanga di zuccheri da ingerire. Il dentista non è incluso come benefit! Il lavoro fa gola a molti e la portavoce di Allen’s, Joyce Tan ha dichiarato che questo è il “lavoro migliore del mondo” per gli amanti delle caramelle. “Sarà una combinazione di vecchi prodotti preferiti, per continuare a far sì che la gente ami i nostri prodotti, ma anche di nuovi che abbiamo messo sul mercato per assicurarci di aver colpito nel segno anche con questi. Le persone possono davvero controllare il futuro delle caramelle” ha spiegato.

Se siete più tipi da cioccolato che da caramelle, non preoccupatevi, anche KitKat è alla ricerca di assaggiatori ufficiali. In particolare l’azienda cerca vegani e poi amanti del cioccolato bianco, del cioccolato fondente, del cioccolato al latte. In occasione della Giornata Mondiale del Cioccolato (il 7 luglio), KitKat ha aperto il suo bando di ricerca di golosi di cioccolato. Fatevi avanti, golosi, ce n’è per tutti i gusti!