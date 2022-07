Charlene e Alberto di Monaco in visita dal pontefice

Alberto e Charlene di Monaco hanno incontrato Papa Francesco il 20 luglio. I due reali sono stati ricevuti dal Pontefice in Vaticano per un'udienza privata. Per Charlene questo era il primo viaggio all’estero dopo il tribolato ritorno dal Sudafrica, dove si è intrattenuta più a lungo del previsto. L'incontro è avvenuto nella Sala della Biblioteca del Palazzo, lei indossava un tubino nero lungo fin sotto le ginocchia e un velo in pizzo dello stesso colore sopra la testa, aveva i capelli raccolti in uno chignon e décolleté rosa cipria. Il suo outfit però ha creato scalpore per due motivi: intanto la principessa aveva le spalle scoperte, dettaglio vietato dal protocollo, e poi l’abito non era bianco, colore riservato alle regine e alle principesse cattoliche in visita dal Papa.

Quando Charlene aveva fatto visita al precedente pontefice, Benedetto XVI aveva rispettato il buon costume, sfruttando il “privilegio del bianco", l'antichissima tradizione che prevede che la consorte del reggente del principato di Monaco, le regine di Spagna e del Belgio e la granduchessa del Lussemburgo possano indossare abiti bianchi davanti al Papa. Forse davanti a Papa Bergoglio Charlene si è sentita più libera per via del suo approccio più “moderno”. Incidente diplomatico scampato per un pelo!