Le aziende stanno lavorando all’asfalto che profuma di fragola o fiori

L’asfalto caldo in fase di stesura ha un odore molto forte che nausea tutti a parte quelli che hanno il fetish per gli odori tossici. Alcune aziende stanno valutando delle soluzioni per arginare questo problema. Un’azienda della regione russa di Leningrado ha sperimentato una piccola sezione di asfalto al profumo di fragola, nel tentativo di risolvere il problema della puzza che si sente quando la strada è in costruzione. La questione non riguarda solamente i passanti, ma soprattutto coloro che lavorano nei cantieri che si occupano delle strade e del loro rifacimento; un’azienda polacca aveva già ideato un asfalto al profumo di fiori per migliorare le condizioni di lavoro delle persone che vi lavorano quotidianamente. Ora, la società russa ha posato con successo un tratto di strada lungo 700 metri utilizzando asfalto al profumo di fragola.

Per chi si interroga sull’efficacia di un asfalto al profumo di fragola, l'appaltatore dell’esperimento russo assicura che non c’è alcuna controindicazione all'impiego dell'asfalto profumata: “L’appaltatore ha trovato questa soluzione, è stata una sua iniziativa”, ha annunciato l’agenzia di stampa russa Interfax. “A molte persone non piace l’odore del bitume surriscaldato, che si diffonde durante il processo di riparazione, così hanno deciso di provare”. Chissà se in futuro sentiremo profumo di fragole in prossimità dei lavori in corso.