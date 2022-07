Airbnb cerca 6 viaggiatori fortunati per un tour dell’Europa

Italia, Inghilterra, Spagna, Francia e Germania. 5 paesi da visitare in poco meno di 3 settimane per 6 fortunati viaggatori che grazie ad AirBnB e Interrail potranno fare una vacanza low cost in treno in versione “slow”. L’iniziativa nasce per celebrare i 50 anni dalla nascita di Interrail, il biglietto forfettario dedicato ai giovani che vogliono muvoersi in treno per l’Europa. Airbnb scrive: “Siamo entusiasti di offrire questa incredibile avventura che celebra l’età d’oro dei viaggi del XIX secolo, quando c’era più tempo per apprezzare lunghe avventure con amici e familiari. Combinando il meglio dei viaggi in treno con il fiore all’occhiello del patrimonio culturale europeo, ci auguriamo che i viaggiatori si riconnettano con la storia e la cultura e si godano il viaggio come una volta”.

La partenza è prevista per il 31 agosto dal Regno Unito e l’arrivo per il 18 settembre in Germania. Le 5 dimore storiche in cui staranno i viaggiatori prescelti sono tutte nel catalogo Airbnb che comprende quasi 20mila edifici storici sparsi per l’Europa.

Ecco le tappe:

Bath, Regno Unito : qui i viaggiatori dimoreranno in una aristocratica villa del XIX secolo, circondata da un classico giardino inglese.

: qui i viaggiatori dimoreranno in una aristocratica villa del XIX secolo, circondata da un classico giardino inglese. Saint-Georges-sur-Cher, Francia : qui gli ospiti soggiorneranno in uno splendido château.

: qui gli ospiti soggiorneranno in uno splendido château. Sant Pere de Ribes, Spagna : dopo aver attraversato il sud della Francia, passando per Montpellier, il viaggio proseguirà appena fuori Barcellona, fino a un maniero catalano di 250 anni.

: dopo aver attraversato il sud della Francia, passando per Montpellier, il viaggio proseguirà appena fuori Barcellona, fino a un maniero catalano di 250 anni. Lucca, Italia : attraverso la Costa Azzurra, si raggiunge l’Italia e in particolare Lucca. Qui i viaggiatori dormiranno in una villa di 400 anni con piscina e giardino segreto.

: attraverso la Costa Azzurra, si raggiunge l’Italia e in particolare Lucca. Qui i viaggiatori dormiranno in una villa di 400 anni con piscina e giardino segreto. Behren-Lübchin, Germania: dopo aver visitato Monaco di Baviera, i 6 turisti andranno a dormire sulla costa baltica in un affascinante castello del XIX secolo.

I candidati devono avere almeno 18 anni, un account di AirBnB e un passaporto valido! Ci si può iscrivere una volta, specificando i 5 propri accompagnatori. Obbligatorio sapere un minimo di inglese, please.